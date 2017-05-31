سعود القحطاني: يذهبون ويتغيرون ويسقطون ودولتنا جبل شامخ لا يتزحزح - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أكد المستشار في الديوان الملكي، سعود القحطاني، أن ليس كل مايعلم يقال، موضحًا أن المؤامرة الهزيلة ضد وطننا وقادتنا ووحدتنا مصيرها كمصير غيرها.

وتابع في تغريده له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ”، :يذهبون ويتغيرون ويسقطون ودولتنا جبل شامخ لا يتزحزح ”.

وتابع القطحاني: “ الإساءات المتكررة والتحريض المستمر ضد السعودية وقادتها وشعبها وعقيدتها يدل أن سوء النية لم يتغير. لا نتعامل بوجهين فنحن أقوى وأطهر من ذلك ”.

يذكر أن في وقت سابق، نشرت ميدل ايست آي، كاريكاتير مسيء إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أثناء افتتاحه مركز اعتدال لمواجهة التطرف.