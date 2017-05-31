خسائر فادحة بالسفارتين الفرنسية والألمانية بعد انفجار كابول - صحيفة صدى الالكترونية

كابول(صدى):

أفادت وزيرة الشؤون الأوروبية الفرنسية مارييل دو سارنيز، أن الانفجار الذي وقع في الحي الدبلوماسي بالعاصمة الأفغانية كابول تسبب في أضرار وخسائر فادحة بالسفارتين الفرنسية والألمانية.

وقالت دو سارنيز صباح اليوم الأربعاء في محطة ” يوروب1 ” الإذاعية الفرنسية: ” المعلومات المتوفرة لدي الآن تفيد بوقوع أضرار مادية في سفارة فرنسا، كما أن هناك أضرارا مادية بسفارة ألمانيا “، مضيفة أنه ليس لديها الآن المزيد من المعلومات.

ولم تعلق وزارة الخارجية الألمانية حتى الآن على الانفجار وتبعاته.

وأسفر الانفجار الذي وقع صباح اليوم عن مقتل العشرات وإصابة المئات.