«التعليم» تشترط موافقتها لشغل الوظائف المستثناة من المسابقة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

منعت وزارة التعليم شغل أي وظيفة مستثناة من المسابقة أو من المفاضلة مثل (مدير مكتب، سكرتير سري، سكرتير خاص) سواء بالتعيين أو النقل أو الترقية وعلى جميع المراتب بدون استثناء إلا بموافقتها .

جاء ذلك في تعميم لنائب وزير التعليم د.عبد الرحمن بن محمد العاصمي وجهه لجميع قطاعات الوزارة يعتمد عدم شغل أي وظيفة مستثناة من المسابقة أو من المفاضلة مثل مدير مكتب، سكرتير سري وخاص سواء بالتعيين أو النقل أو الترقية وعلى جميع المراتب بدون استثناء إلا بموافقتنا .

ويأتي ذلك نظرا لما تقتضيه مصلحة العمل ولرغبتنا في تنظيم شغل الوظائف المستثناة من المسابقة.