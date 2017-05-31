المسابقة القرآنية الرمضانية تطلقها مياه جازان السبت المقبل - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

تطلق الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان يوم السبت المقبل ، فعاليات المسابقة القرآنية الرمضانية في نسختها السادسة بالشراكة مع جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمنطقة جازان ، كما تنفذ إدارة العلاقات العامة والإعلام المسابقة الثقافية الرمضانية لمنسوبي الإدارة والفروع التابعة.

وأكد مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان المهندس بندر بن ناصر جبر ، حرص الإدارة على تفعيل دور المسؤولية الاجتماعية وتشجيع المجتمع على التنافس في حفظ القرآن الكريم من خلال تنظيم المسابقة القرآنية سنوياً.

وأشار إلى أن المسابقة تستهدف العاملين في عدد من الجهات الحكومية بالمنطقة والفروع التابعة للإدارة وتشمل فروع المسابقة ثلاث فروع وهي : فرع حفظ ” 10 ” أجزاء و فرع حفظ ” 5 ” أجزاء و فرع حفظ ” 3 ” أجزاء.