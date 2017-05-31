مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى احتفالا بعيد « البواكير» - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

اقتحم اليوم الأربعاء مجموعات كبيرة من المستوطنين المسجد الأقصى وذلك احتفالاً بما بعيد ” الأسابيع ” وسط حماية أمنية من الجنود الإسرائيلىن .

تجمعت قوات كبيرة من قوات الاحتلال في القدس منذ أمس الثلاثاء، لتسهيل وجود المستوطنين بمنطقة حائط البراق وذلك احتفالاً بما يسمى عيد البواكير (الأسابيع) أو ” عيد نزول التوراة ” اليهودى الذى تاريخة اليوم .

وأوضحت الشرطة الإسرائيلية ” إنها تتعامل مع مجمل أحداث العيد التى تحل فى موازاة شهر رمضان، بهدف السماح بحرية العبادة لجميع الديانات والطوائف فى المدينة بأمن وسلام “.

وأضافت شرطة الاحتلال أنها ستمنع مرور المستوطنين المتوجهين إلى حائط البراق من باب العامود ” بهدف الحفاظ على أمن الجمهور.