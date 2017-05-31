باحث قانوني يفجر مفاجأة بشأن مشاهد التدخين في المسلسلات والبرامج - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

كشف الباحث القانوني عبدالله الشايع، عن مفاجأة حول مشاهد التدخين في المسلسلات وبرامج القنوات المحسوبة على الإعلام بالمملكة، مؤكدا أنها تخالف المرسوم الملكي رقم «م/56» الصادر بتاريخ 1436/7/28هـ المادة رقم 10.

وينص المرسوم على الآتي: «يمنع الإعلان والترويج للتبغ ومشتقاته بأي وسيلة من وسائل الإعلان أو الإعلام السعودية، وتحذف مشاهد تعاطي التبغ ومشتقاته من الأفلام والمسلسلات والبرامج والمطبوعات التي تعرض في السعودية، وكل ما يشجع على التدخين».