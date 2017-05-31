بالفيديو.. مواطن يحذر من «السوبيا»: المشروب المفضل لكفار قريش - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمواطن يزعم أن مشروب «السوبيا» مثل الخمر لا رائحة فيه ولا طعم له، مشيرا إلى أنه كان المشروب المفضل لكفار قريش.

وحذر المواطن الذي يُدعى أبو خالد، من تناول مشروب «السوبيا» قائلا: «نحن على أبواب شهر رمضان المبارك، وسيظهر في شوارع الرياض، وجميع مدن المملكة وخاصة بعد صلاة العصر، باعة يبيعون السوبيا، أحذركم من هذا المشروب الذي لا طعم له ولا رائحة فهو مثل الخمر، ومصدره مكة المكرمة، وهو كان المشروب المفضل لكفار قريش».

وتابع: «الدليل على ذلك أن بائعي السوبيا لا يظهرون إلا في نهار رمضان، وبعد المغرب يختفون، وطول رمضان فقط يبيعونه».