بالفيديو.. الإعلام الرسمي للإمارات يخرج عن صمته ويتهم قطر بدعم الإرهاب - صحيفة صدى الالكترونية

أبوظبي(صدى):

خرج الإعلام الرسمي للإمارات العربية المتحدة، عن صمته واتهم قطر بدعم الإرهاب والميليشيات المسلحة، وأخرها تدخلها السافر في ليبيا.

وسلط برنامج «علوم الدار» على قناة «أبوظبي» الضوء على دعم قطر للجماعات الإرهابية المتطرفة في ليبيا، كتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين، بالإضافة لدعمها الجماعات الإرهابية في العراق وسوريا وليبيا، موضحة أن قطر لم تكتفي بدعم تنظيم الإخوان الإرهابي والذي سبب خلاف كبير بينها وبين أشقائها في دول مجلس التعاون.

وكشف التقرير الذي أعده البرنامج، عن دعم قطر للميليشيات الإرحهابية منذ ثورة الربيع العربي 2011 في ليبيا، قائلا: «عندما اندلعت أحداث الربيع العربي بليبيا، وجدت قطر لنفسها مكانا جديدا تمول الإرهاب وتعم فسادا في الأرض حيث ركزت على فئة ذات إيدلوجية محددة فقدمت لها المال والسلاح وتدعم الإخوان المسلمين.. وتدخلت قطر بفرض أسماء معينة لوظائف ومراكز مفصلية في الدولة الجديدة، وذلك من أجل الدمار والخراب ورعاية الإرهاب ».

وتطرق التقرير للحادثة الإرهابية التي استهدفت حافلة تقل أقباط في المنيا، موضحة أن الرد جاء سريعا من الجيش المصري بقصف قواعد مجلس شورى مجاهدين درنة بليبيا، مشيرا إلى استضافة قناة الجزيرة القطرية لزعماء التنظيم الإرهابي بعد قصف مواقعهم بدرنة.