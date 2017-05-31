بالفيديو.. آليات توزيع مياه زمزم على المعتمرين - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تداولت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تشرح فيه آليات توزيع مياه زمزم على المعتمرين في شهر رمضان المبارك وغيره من شهور السنة.

وأكدت الرئاسة في الفيديو، تجهيز 42 نافذة توزيع أوتوماتيكية بجانب أكثر من 400 عربة لحمل عبوات المياه و350 كرسي انتظار في صالة الانتظار، موشيرة إلى جاهزية مشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم بمكة المكرمة، لتلبية احتياجات الزوار في ظل الطلب المتزايد على مياه زمزم في شهر رمضان المبارك، موضحة أنه توفير نحو 100 موظف خدمة في صالات توزيع عبوات المياه.