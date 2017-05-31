بالفيديو.. ضبط سيارة محملة بحبوب الكبتاجون بجازان - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

ضبطت دوريات قطاع المجاهدين بجازان، عدد من المتسللين حاولوا دخول المملكة عبر الجبال بسيارة محملة بكمية كبيرة من حبوب الكبتاجون المخدرة.

وأوضح مشرف القطاع الجبلي بإدارة المجاهدين بجازان جابر الخالدي، أن قواته تراقب بصرامة الحدود الجبلية مع اليمن، وخلال إحدى الجولات تمكنت القوات من ضبط المهربين، يستقلون سيارة جيب هامر محملة بحبوب الكبتاجون المخدرة، مؤكدا استمرار الدوريات الراجلة وتكثيفها بالمنطقة الجبلية، لحماية المملكة من عمليات التهريب أو التسلل.