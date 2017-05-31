الوجه الجديد لتويوتا لاندكروزر برادو 2018 علي الانستجرام - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

كشف مستخدم الانستجرام @hamad1two3 عن أول صور لموديل تويوتا لاندكروزر الجديد وموديل لكزس LX ، وفي أعقاب كشفه عن هذه الصور عاد من جديد لتقديم أول صور لموديل برادو المحسن الذي يتوفر في أمريكا بمسمي لمزس GX. والجيل الحالي من لاندكروزر برادو ظهر في 2009 وحصل علي نسخته المحسنة في 2013 ، والآن حان الوقت لثاني نسخة محسنة من السيارة التي حملت بعض ملامح وخطوط التصميم من موديل لاندكروزر .

وستقدم هذه السيارة في اليابان في سبتمبر المقبل ، وستباع كموديل 2018 . والسيارة كما نري في الصورة تأتي في الأمام بصادم وواجهة أمامية بخطوط بارزة أكثر من الموديل الحالي ، كما أن غطاء المحرك مختلف وأكثر تطوراً مع مصابيح خلفية وصادم خلفي جدد. ونسخة برادو الجديدة تظهر أعلي في المستوي من النسخة التي تحل محلها .

وفي مقصورتها الداخلية توجد عدادات رقمية ونظام ملاحة عبر الاقمار الصناعية بشاشة 8 بوصة جديدة مع تصميم مطور للوحة قيادة السيارة. كما ستأتي السيارة بحلة Toyota’s Safety Sense P التي توفر قطع ومكونات قياسية عديدة تشمل مثبت سرعة يعتمد علي رادار ديناميكي ومصابيح أوتوماتيكية عالية الاضاءة وتحذير من مغادرة المسار ومساعد للتوجيه ونظام رصد للمشاة ، بينما يتوقع تغييرات كثيرة بالنسبة لمحركات السيارة كذلك.

وتعرض السيارة في اليابان بمحركين ، الأول بنزين 2TR-FE سعة 2.7 لتر بقوة 160 حصان وعزم دوران 246 نيوتن.متر ومحرك 1GD-FTV ديزل بشاحن توربيني سعة 2.8 لتر بقوة 174 حصان وعزم دوران 450 نيوتن.متر كما تأتي السيارة بناقل حركة أوتوماتيك ECT من 6 سرعات.