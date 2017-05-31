بالصور.. GMC كانيون تحصل علي اصدار All Terrain كموديل 2018 - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

مع تطور مبيعات السيارات البيك أب متوسطة الحجم ، فقد عملت GMC علي تطوير موديلاتها لتلائم حركة المبيعات في هذه الفئة ، وخصت بالتطوير موديل كانيون الذي قدمته كموديل 2018 من خلال نسخة All Terrain. وتعتمد كانيون All Terrain علي مستوي التجهيز رباعي الدفع SLE وتوفر العديد من المكونات والتجهيزات الخاصة بسيارات الطرق الوعرة.

والبداية مع باقة Z71 الخاصة بالتعليق مع شبكة تهوية خاصة وصادم أمامي سفلي ونظام تحكم في الطرق الهابطة مع إطارات لكل التضاريس P255/65R17 قياس 17 بوصة مع لون معدني آرجنت داكن. وتتوفر السيارة المحدثة بمقاعد أمامية بخاصية التسخين وصادم خلفي بنفس لون السيارة وفرش قماشي أحمر كوبالت وأسود جت .

كما تم الغاء لونين للسيارة وهما الألومنيوم البرونزي والرمادي سايبر كما زودت بنظام صوتي AMFM ومرايا قابلة للطي بصورة كهربائية مع نظام مساعدة للقطر مع خاصية التسخين للمرايا الخارجية ولون أزرق مارين للسيارة . وستوفر للسيارة شاشة ملونة تعمل باللمس 7 بوصة مع نظام IntelliLink ونسخة قياسية للسيارة SL مع نظام ملاحة بشاشة 8 بوصة اختيارية.

وتحمل السيارة محرك رباعي الاسطوانات سعة 2.5 لتر ومحرك V6 سعة 3.6 لتر مع محرك ديوراماكس سعة 2.8 لتر ديزل بشاحن توربيني بقوة 181 حصان . والمحرك 3.6 لتر يأتي قياسياً بناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات بينما المحركات الأخري مع ناقل حركة من 6 سرعات.