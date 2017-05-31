بالصور.. اللواء السلمان: مركز الأنظمة والاتصالات محمي ضد الاختراقات - صحيفة صدى الالكترونية

حسين العلي(صدى):

أكد قائد قيادة الأنظمة والاتصالات بالأمن العام، اللواء سلمان السلمان، أن جميع الأنظمة والاتصالات، التي تستخدم في إدارة وتنظيم الاتصالات، محصنة وضد أي اختراقات.

جاء ذلك خلال زيارة صحيفة «صدى» لمركز قيادة أنظمة الاتصالات بالأمن العام بعرفة، وأوضح اللواء سلمان خلال اللقاء دور مركز الاتصالات وما هي الأعمال التي يقوم بها هذا المركز من استقبال للبلاغات من العاملين في الميدان وإرسالها للجهات المختصة في القيادات.

وأضاف: «كما لا يخفاكم أن من مهام هذا المركز تنسيق وتنظيم الاتصالات وعدم تداخلها، وتأمين الاتصالات اللاسلكية والمراقبة التلفزيونية للقوات المشاركة في المهام، مؤكدا تحصين جميع الأنظمة والاتصالات ضد أي اختراق» .

وأوضح السلمان، أن هناك ما يقارب ١٢٠٠ كاميرا مراقبة ورصد لمتابعة سير العمل في الحرم المكي الشريف، والعمل جاري على زيادة العدد في حال اكتمال توسعة الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- ، مضيفا أن المركز يتابع الطرق الرئيسية ونقاط الفرز والنقاط التفتيشية التي تقع في مداخل مكة المكرمة».