حقيقة إجراء التعليم لحركة تنقلات جديدة للمعلمين والمعلمات - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

كشفت مصادر مطلعة، عن اعتزام وزارة التعليم، إجراء حركة تنقلات مكملة «إلحاقية» في الفترة القليلة المقبلة، بعد أيام من حركة تنقلات خارجية واسعة، أثارت جدلا واسعاً.

وأوضحت المصادر، أن وزارة التعليم استجابت لمطالب أعداد كبيرة من المعلمين، بعدما لاقت حركة التنقلات الخارجية الأخيرة اعتراضات واسعة من معلمين تجمعوا في بهو الوزارة، مبدين استياءهم من من آليات تلك الحركة، مطالبين بحركة أخرى تصحيحية، وفقا لصحيفة «الميدان التعليمي».

ووجهت الوزارة إدارات التعليم بالمملكة استقبال طلبات المعلمين والمعلمات الخاصة بلم الشمل والتظلم والعدول عن حركة النقل الخارجي الأخيرة، اليوم الأربعاء ولمدة يوم واحد فقط.