البيت الأبيض: خطاب ترامب بالمملكة وحد العالم ضد الإرهاب وعزل إيران - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أشاد المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر، بنتائج زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمملكة ولقائه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وقال سبايسر: «لقد بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أولى جولاته الخارجية كرئيس للولايات المتحدة بزيارة المملكة العربية السعودية”، مشيرا إلى أن خطابه في القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي عقدت في الرياض كان نقطة تحول تاريخية، لأجل توحيد العالم المتحضر في الحرب ضد الإرهاب والتطرف وعزل النظام الإيراني الذي تسبب في معظم العنف بالمنطقة.

وأكد سبايسر أن خادم الحرمين الشريفين وعدد من القادة، ألقوا كلمات مميزة خلال القمة العربية الإسلامية الأمريكية وأكدوا بأنه لا يمكن إغفال أهمية اجتماع الكثير من قادة البلدان الإسلامية وإدراكهم للحاجة إلى مكافحة التطرف.

وقال إن خادم الحرمين الشريفين عبّر في كلمته خلال القمة عن مشاطرته الرئيس ترامب عزمه في نبذ التطرف والعمل على مكافحة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله.