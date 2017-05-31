«تراحم حائل»: استمرار حملة «تفريج كربة» حتى نهاية رمضان - صحيفة صدى الالكترونية

علي العنزي(صدى):

أكد رئيس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم» بحائل منصور العمار، استمرار حملة «تفريج كربة» حتى نهاية شهر رمضان المبارك .

وأشار العمار إلى أن الحملة تهدف إلى إخراج جميع سجناء الحق الخاص وتفريج كربة الغارمين من أبناء منطقة حائل ، مبيناً أنه تم إخراج 100 سجين .

ولفت النظر إلى تضافر الجهود في حملة “تفريج كربة” من أجل إدخال الفرحة والسرور على أسر سجناء الحق الخاص ,منوهاً بأن اللجنة مستمرة في استقبال التبرعات عن طريق الإيداع باسم «لجنة رعاية السجناء بحائل» عبر الحسابات التالية: مصرف الراجحي 118608010333531 , بنك الرياض 6131744349940 , البنك الأهلي التجاري 37175007000110 .