«الجوازات» تحث المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل بالاستفادة بالمهلة المحددة لمغادرة المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

حثت المديرية العامة للجوازات جميع الوافدين المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل في المملكة، على سرعة الاستفادة من الأمر السامي الكريم، والإعفاءات الممنوحة لهم من الآثار المترتبة على بصمة «مرحل».

وأوشكت المهلة المحددة لاستفادة الوافدين المخالفين من الإعفاءات ومغادرة المملكة على الانتهاء، حيث مضى أكثر من 60 يوماً، وبقي الثلث الأخير من تلك المدة، والتي تنتهي بنهاية شهر رمضان المبارك.

وشهدت إدارات الوافدين، ومنافذ المملكة الدولية، حركة كبيرة من المخالفين المغادرين البلاد؛ وذلك للاستفادة من المدة المتبقية من الأمر السامي والمحدد لها بـ90 يوماً.