بالفيديو.. سما المصري: عمرو أديب يجمع صفات فتى أحلامي ونفسي أتجوزه - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

أبدت الراقصة المصرية سما المصري إعجابها الشديد بشخصية الإعلامي عمرو أديب، مؤكدة رغبتها الزواج منه لأنه يجمع كل صفات “ فتى أحلامها ” .

وقالت في برنامج “ شيخ الحارة ” الذي يذاع على فضائية “ القاهرة والناس ” : نفسي أتجوز عمرو أديب، أنا بحبه جداً، لميس زوجته وحبيبته، لكن أنا نفسي أتجوز حد مثله، عمرو أنا أراه مثقفاً ولبقاً والأهم من ذلك دمه خفيف .

وتابعت المصري: أنا تزوجت رسمياً مرة واحدة، وحدثت مشكلات كثيرة بيني وبين طليقي ولم يكن لدي وقت للزواج مرة أخرى، لكن هذه الأيام أفكر في الزواج .

وأشارت إلى أنها تتلقى عروض تمثيل كثيرة لكنها ترفضها جميعًا، لأن كل الأدوار التي تعرض عليها إغراء فقط، مؤكدة أنها لا تريد أن تظهر بهذا الشكل حاليًا ” .