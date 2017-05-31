بالفيديو.. طفل بلا ساقين يتعلم السباحة بمهارة - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

لم يسمح طفل بريطاني شجاع يبلغ من العمر 5 سنوات فقط للإعاقة أن تمنعه عن ممارسة رياضته المفضلة في السباحة، وذلك بعد أن فقد ساقيه نتيجة مرض نادر.

وكان روميو هادلي أصيب بمرض نادر عندما كان يبلغ من العمر عامين فقط، واضطر الأطباء إلى بتر ساقيه حفاظاً على حياته. وبعد عامين فقط، وبفضل الاستعانة بالأطراف الصناعية، تمكن روميو من السيرد مجدداً، بل وتعلم السباحة بمهارة عالية، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

وظهر روميو في فيديو جديد نشرته عائلته، وهو يقفز في الماء خلال عطلة في إسبانيا، ويسبح باتجاه والده جوناثان. وتقول والدته كاتي إنها لم تكن واثقة من قدرة ابنها على السباحة، لكنها دهشت بعد أن شهدت التحسن الكبير الذي أظهره.

وأثار روميو إعجاب أحد المارة إلى حد دفعه إلى منحه 5 يورو تقديراً لشجاعته، وحظي مقطع الفيديو الذي استعرض فيه مهاراته في السباحة بأكثر من 200 إعجاب وشاهده ما يزيد عن 2000 شخص على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.