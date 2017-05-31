البيئة توافق على تنقل الصيادين بين القوارب دعما لـ«توطين الصيد» - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

وافقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، على عمل أي مواطن يحمل رخصة عامل صيد سعودي أو صياد، على أي قارب آخر، وذلك لدعم توطين مهنة الصيد الذي تعد أحد برامج روافد البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية.

وأوضح مدير عام إدارة المصايد البحرية حسين الناظري: «أنه كان سابقا يمنع تنقل العمال، سعوديين أو غير سعوديين، بين قوارب الصيد، وبعد ملاحظة الوزارة تأثير ذلك على توطين مهنة الصيد، فإن الوزارة وبالتنسيق مع حرس الحدود، رأت تنظيم ذلك وتمكين السعوديين فقط من التنقل؛ دعما للصناعة السمكية ولمهنة الآباء والأجداد».