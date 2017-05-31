بالصور.. تشييع جثمان الشهيد الرائد العامري إلى مثواه الأخير - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

شيّع أهالي محافظة الطوال، أمس الثلاثاء، الرائد عبدالله بن شيبان العامري، الذي استشهد خلال تأديته واجب الدفاع عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.

وشارك في تشييع جثمان الفقيد بقرية شعب الذيب ، رئيس اللجنة الأمنية مدير شرطة منطقة جازان اللواء ناصر بن سعيد القحطاني، ومدير مركز العمليات المشتركة بمحافظة الطوال العميد ركن تركي عبدالإله التركي، وعدد من مديري الإدارات الحكومية والقيادات العسكرية وجموع من أهالي محافظة الطوال.

ونقل اللواء القحطاني، تعازي ومواساة القيادة الرشيدة وتعازي أمير منطقة جازان ونائبه لأسرة العامري ، داعياً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته.

وعبر ذوو الشهيد من جانبهم عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم دفاعاً عن الدين والوطن ، مؤكدين فخرهم بما قدمه من تضحية وبطولة فداء لهذا الوطن ودفاعاً عن مقدساته.