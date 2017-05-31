الرئيس المصري يؤكد ضرورة القضاء على أي تهديد لاستقرار بلاده - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ضرورة التصدي لأي تهديد لاستقرار بلاده والقضاء عليه سواء كان مصدره داخل مصر أو خارجها.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف في تصريح له، أن الرئيس السيسي أكد خلال الاجتماع الذي عقده أمس الثلاثاء، مع رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ومحافظ البنك المركزي طارق عامر، وعدد من الوزراء المصريين، على عدم التهاون مع أي شخص أو جهة تحاول العبث بمقدرات الشعب المصري وأمنه.

وأضاف المتحدث أن الرئيس المصري شدد على أهمية مواصلة الأجهزة المعنية لجهودها من أجل سرعة ضبط الجناة المتورطين في الحادث الإرهابي الذي شهدته محافظة المنيا يوم الجمعة الماضي، والإجراءات التي تم اتخاذها لملاحقة الجناة وتسليمهم للعدالة، كما استمع الرئيس المصري خلال الاجتماع إلى تقرير حول نتائج العمليات العسكرية ضد مواقع الإرهابيين في ليبيا لاستهداف التنظيمات التي أسهمت في التخطيط لحادث المنيا الإرهابي وتنفيذه.