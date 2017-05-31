أمريكا: الميليشيات الإيرانية بسوريا تهدد قوات التحالف الدولي - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أمس الثلاثاء، أن تواجد الميليشيات التابعة لإيران والمساندة للنظام السوري قرب منطقة التنف جنوبي سوريا والحدودية مع العراق والأردن، يشكل تهديدا لقوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي.

وأوضح المتحدث باسم البنتاغون العقيد جيف دافيس، في تصريحات صحفية، أن الميليشيات المقربة من النظام السوري تواصل حشد قواتها حول المنطقة التي أعلنت الولايات المتحدة أنها منطقة فاصلة، مضيفا أنهم شاهدوا الميليشيات تقوم بدوريات في شمال وغرب التنف، وأن قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة ألقت منشورات من الجو لتحذير القوات الموالية لبشار الأسد من أجل الابتعاد عن المنطقة.

وأضاف: «نرى أن نقل القوات لتلك المنطقة لا يزال مستمر، نشعر بالقلق من ذلك، لذا قمنا بإلقاء تلك المنشورات نهاية الأسبوع من أجل تحذيرهم، نشاهد بأنهم يقومون بدوريات حول معسكر التنف للتدريب.. قوات التحالف تتواجد هناك لمكافحة داعش منذ شهور».