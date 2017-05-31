«إكرام المسنين» تقف على حالتين في ناوان المخواة - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن شقيه(صدى):

وقفت جمعية إكرام المسنين بالباحة، أمس الثلاثاء، على حالتين لمسنين في الشعب الشامي التابع لمركز ناوان في محافظة المخواة بصحبة رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بناوان عبدالرحمن الشدوي.

وكانت إحدى الحالتين لمسن يعيش في غرفة متواضعة والآخر يقطن عشة ليس فيها من مقومات الحياة الكريمة شيئا، ويقوم على خدمته ابنته الأرملة ولديها 3 أولاد أحداهما مريض.

وقدم لهم مدير الجمعية عبدالرحمن ابورياح المعونة اللازمة، وتكفلت الجمعية ببناء ما يحتاجانه من غرف ودورة مياه. واكد رئيس مجلس ادارة جمعية اكرام المسنين الدكتور سعيد المرطان، ان الجمعية بامكانتها المتواضعة حاليا تقوم بتخفيف معاناة امثال هذه الحالات حتى يتم الانتهاء من مشروعها الكبير لايواء امثال هؤلاء المسنين. داعيا افراد المجتمع من اهل هذه البلاد الكريمة، دعم الجمعية لتؤدي رسالتها السامية في اجلال هذه الفئه العمرية عملا بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم ” ان من اجلال الله اكرام ذي الشيبة المسلم” رواه ابو داوود.