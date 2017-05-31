بالفيديو.. عامل قضى 30 عاما في خدمة المسجد النبوي - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

كشفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن قصة أقدم العاملين في المسجد النبوي، موضحة أنه قضى 30 عاما من عمره في خدمة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم.

ونشرت الصفحة الرسمية للرئاسة العامة للحرمين الشريفين، مقطع فيديو للعامل محمد نصير يعبر فيه عن فخره واعتزازه بما منّ الله عليه مِن فضل ونعمة بأن جعله يخدم في المسجد النبوي، مشيرا إلى أنه يشعر بالفرح وهو يرى الفرحة على وجوه المسلمين داخل الحرم المدني.

وأكد نصير أن المملكة تعد فخرا لكل المسلمين بخدمتها للحرمين الشريفين، وعمل محمد نصير في خدمة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لمدة 30 عاماً، تنقل خلالها بين مواقع مختلفة، إلى أن أصبح مشرفاً للعاملين في ترتيب وتنظيف المصاحف بالحرم النبوي.