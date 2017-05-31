بالفيديو.. العودة يروي قصة مكالمة غير متوقعة بين الملك فهد وغازي القصيبي - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. العودة يروي قصة مكالمة غير متوقعة بين الملك فهد وغازي القصيبي
كشف الدكتور سلمان العودة، عن موقفا غريبا بين الملك فهد وغازي القصيبي عندما كان يشغل منصب سفير المملكة في بريطانيا.
وأوضح العودة، أن أحد الأشخاص على صلة قرابة بالراحل غازي القصيبي روى له قصة مكالمة غريبة حدثت بين الملك فهد والقصيبي، وذلك أثناء زيارة القصيبي لبيته المتواضع في لندن.
وقال العودة في لقاء معه في برنامج «الراحل» على قناة «روتانا خليجية»، إن شخصا على صلة قرابة بالراحل غازي القصيبي زاره في مقر السفارة في لندن إبان الغزو العراقي للكويت، ودعاه للعشاء في منزله من باب المجاملة لكنه فوجئ بقبول القصيبي لدعوته، وأنه لم يكن لديه مكان يستقبله فيه غير شقته المتواضعة، إلا أنه قرر في النهاية استضافته فيها، وأثناء جلوسهما جاءته مكالمة هاتفية، وحينما رد عليها سأله المتصل: «غازي عندك»، وتعجب وقتها من السؤال.
وأضاف الشيخ العودة أن المتصل قال لقريب القصيبي عندما سأله عن هويته: «قوله فهد يبغاك»، موضحا أنه عندما أعطى الهاتف للسفير قام سريعا واختفى عنه وتحدث في قضية مهمة، وحينما عاد سأله: «مَن هو فهد؟»، فرد عليه القصيبي: «هذا الملك فهد».
ابو محمد[ عدد التعليقات: 27370 ] نشر منذ 1 ساعة
… الله يرحمهما برحمته الواسعه .. آمين .
ابو شادي[ عدد التعليقات: 5803 ] نشر منذ 38 دقيقة
الله يرحمهم
نواف الهلالي[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 13 دقيقة
قديم الخبر جدا وموجود في كتاب حياة في الادارة لسيرة غازي القصيبي رحمه الله الطبعه 16
ما جاب شئ جديد العوده لا نبحث عن معلومات قديمه نريد جديده