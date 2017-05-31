مسؤول تركي يعلق على إلغاء المملكة أضخم صفقة عسكرية مع أنقرة - صحيفة صدى الالكترونية

أنقرة(صدى):

علق مسؤول تركي، على الأنباء التي تشير إلى إلغاء المملكة ألغت صفقة شراء 4 سفن حربية من أنقرة بعدما اتفقت مع أمريكا على أكبر صفقة عسكرية في العالم.

وأكد وكيل وزارة الدفاع التركية لشؤون الصناعات العسكرية إسماعيل دمير، إن المملكة لم تبلغ تركيا رسميا بإلغاء صفقة السفن الحربية التركية، مشيرا إلى أن المشروع لا يزال مستمرا، فيما أوضحت صحيفة «حرييت» التركية، أن المملكة «ألغت أضخم صفقة عسكرية مع تركيا، وصرفت النظر عن طلب 4 سفن حربية من الصناعة التركية، بعدما أتمت المملكة الصفقة العسكرية الكبرى مع أمريكا، أثناء زيارة الرئيس دونالد ترامب للرياض».

وأوضح دمير، أن صفقة الأسلحة الأمريكية لم تؤثر سلبيا حتى الآن على صفقة بيع تركيا سفنا حربية إلى المملكة، مضيفا: «لم تنعكس الصفقة الأمريكية مع المملكة الأخيرة بشكل سلبي علينا حتى الآن، ولم يأتينا أي رد سلبي من الجانب السعودي حول مشروعنا.. بل على العكس فإن المشروع مستمر، وهناك حديث بأنه سيستمر، بل أننا تلقينا أمس رسالة مباشرة بهذا الخصوص».