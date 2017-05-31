خادم الحرمين يستقبل ملك الأردن في قصر السلام - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في قصر السلام بجدة مساء أمس الثلاثاء، الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، ورحب خادم الحرمين الشريفين بجلالته، فيما أبدى جلالته سعادته بزيارة المملكة ولقائه الملك المفدى.

وأقام خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – مأدبة عشاء تكريماً لجلالة ملك الأردن والوفد المرافق له.

حضر الاستقبال والمأدبة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي وكيل وزارة الحرس الوطني للقطاع الغربي، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله المستشار بوزارة الخارجية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير نواف بن نايف بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز.

كما حضر من الجانب الأردني، دولة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، ودولة رئيس الديوان الملكي الهاشمي الدكتور فايز الطراونة، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق الركن محمود فريحات، ومدير المخابرات العامة اللواء عدنان الجندي، ومعالي مستشار جلالة الملك عبدالله الوريكات، وعدد من المسؤولين.