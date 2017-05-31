بالفيديو.. «إعلامى إماراتى» يوجه رسالة الى الشعب القطري - صحيفة صدى الالكترونية

أبوظبى(صدى):

شن الدكتور على النعيمى، مدير عام مجلس أبوظبى للتعليم، ورئيس تحرير بوابة العين الإخبارية، هجومًا شديدًا على أمير قطر تميم بن حمد، مؤكدًا على أنه يتاجر بمصالح الشعب القطرى، وبالأمن القومى للسعودية والإمارات ومصر والمنطقة العربية.

وقال النعيمى فى رسالة بالفيديو للشعب القطرى، بثها عبر حسابه الشخصى على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، تحت عنوان “رسالة إلى الشعب القطرى المظلوم ” ، مفادها: ” رسالة من القلب إلى الشعب القطرى الشقيق، لاشك أننا نمثل أسرة واحدة، التاريخ والجغرافيا يشهد لنا بأننا أهل، وأننا دائما نشترك فى مصير واحد، وأن التحديات والمخاطر التى تواجه أحدنا أنما تواجه الجميع، وأقول هذا لأننا نمر الآن بأزمة حقيقية، أزمة تاجرت فيها القيادة القطرية بمصالح الشعب القطرى الشقيق، وتاجرت بالأمن الوطنى لقطر، وقبل أن تتاجر بالأمن الوطنى للملكة العربية السعودية والإمارات، والبحرين ومصر والمنطقة العربية بأثرها ” .

وتابع مدير عام مجلس أبوظبى للتعليم، ورئيس تحرير بوابة العين الإخبارية، فى رسالته: ” أيها الأخوة والاخوات أود أن تسالوا أنفسكم، وجود عزمى بشارة فى قطر على مدار هذه السنين ماذا قدم لقطر؟.. قدم لها أزمات وقدم لها مشروعا فارق بينها وبين جيرانها، وأخرجها من إطارها الخليجى الطبيعى الذى يمثل الحاضنة لها، وجعلها ترتمى فى أحضان، أما الحضن الإسرائيلى تارة، أو الحضن التركى تارة أخرى ثم أخيرا الحضن الإيرانى ” .