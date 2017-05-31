بنيتيز يرغب في ضم الحارس بيبي رينا إلى نيوكاسل الإنجليزي - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

أبدى رافائيل بنيتيز مدرب نيوكاسل يونايتد اليوم الثلاثاء، رغبته في ضم حارس المرمى الإسباني الدولي بيبي رينا إلى فريقه في موسم الانتقالات المقبل.

وعمل رينا (34 عاما)، الذي يتبقى في عقده مع نابولي الإيطالي 12 شهراً، تحت إمرة بنيتيز في ليفربول ونابولي، وربما يتكلف انتقاله أربعة ملايين جنيه استرليني .

وقال المدرب الإسباني لدى سؤاله عن الحارس ” احتفظ بعلاقة قوية مع رينا، إنه حارس رائع ” ، وتابع ” بيبي لاعب كبير كما أنه قائد في الملعب ” .

وأوضح ” افتقدناه في نابولي خلال العام الذي ذهب فيه إلى بايرن ميونخ، يصنع الفارق سواء داخل أو خارج الملعب ” .

وتابع ” هل سأجعله يوقع لنيوكاسل إذا رحل (عن نابولي)؟ احترم نابولي كثيرا وهو ينتمي لهذا النادي. يجب أن نتحلى بالهدوء ونتحدث مع النادي ونقرر ما هي أهدافنا ” .

يذكر أن فريق الشمال الإنجليزي، الذي سيخوض البريميير ليج الموسم المقبل بعد تأهله هذا الموسم، قد يستغني هذا الصيف عن ثلاثة من حراسه هم الهولندي تيم كرول والإنجليزي كارل دارلو والبلجيكي ماتس سيلز.