مقتل 23 شخصا وإصابة 22 في التفجير الانتحاري في محافظة الانبار - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

أعلن مصدر أمني عراقي أن 23 شخصا قتلوا وإصيب 22 آخرون في التفجير الانتحاري الذي استهدف تجمعا في قضاء هيت في محافظة الانبار وذلك بعد أقل من 24 ساعة على وقوع انفجارين لداعش بوسط العاصمة بغداد.

وذكرت قناة سكاي نيوز بالعربية الليلة أن حتي هذه اللحظة لم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الهجوم الانتحاري.

وكانت مصادر أمنية عراقية قالت إن سيارتين ملغومتين انفجرتا في وقت مبكر الثلاثاء في بغداد مما أسفر عن مقتل 23 شخصا على الأقل، وإصابة نحو 80، فيما أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الانفجارين.