جمعية أعمال تنظم دورة في (الابتكار والإدارة المالية) للأسر المنتجة - صحيفة صدى الالكترونية

تركية البدر (صدى):

نظمت جمعية تنمية وتمويل الأسر المنتجة بمنطقة الرياض(أعمال) دورة تدريبية بعنوان (الابتكار والإدارة المالية في المشاريع التجارية)واستمرت لمدة (3(أيام، ، بواقع 4 ساعات تدريبية يومية، وذلك باستضافة دار الشيخ محمد السليم ـ رحمه الله ، وشارك فيها نحو 50 أسرة.

وتهدف دورة الإدارة المالية في المشاريع التجارية بشكلعام، إلى إكساب وتنمية معارفومهارات الأسر المشاركة، في مجال إعداد وتخطيطواستخدام الموازنات. إضافة إلى الارتقاء والابتكار، والاستفادة من التطورالتكنولوجي المعاصر، والتحسينالمستمر في المنتجات.

حيث تمكّن المتدربات من تحديد المفاهيم والمقوماتوالافتراضات الأساسيةلتخطيط وإعداد الموازنات، والتعرف على مكونات موازنةالمؤسسات وتطبيقها، إضافة إلى تحديد وتحليل المتطلباتاللازمة لتطبيق واستخدامالموازنات، وكذلك اكتسابالمهارات والأساليب المرتبطةبإعداد الموازنات على أساس البرامج وأداء الوحداتالإدارية.

واشتملت محاور دورة الإدارة المالية على كم من العناصر، منها ما يتعلق بتعريف الموازنة، ومفهوم الموازنات التخطيطية وأنواعها، ووظائفها، ومكوناتها، والمزاياوالمعوقات التي تعترضالموازنة التخطيطية. وكذلك كيفية إعداد ومراحل الموازناتواستخداماتها. وموازنة النفقاتالتشغيلية. والموازنةالاستثمارية والنقدية.

من جانب آخر فقد اشتملت محاور دورة الابتكار فيالمشاريع التجارية على مجموعة من البنود الأساسية، تتمثل في مفهوم الإبداع والابتكار وتطبيقاتها تجاريا ، والابتكارفي أداء المنتج، وفي نموذجالربحية وشبكة الأعمال، وكذلك الابتكار في العملية والخدمة، وفي العلامة التجارية وجذبالعميل. إضافة إلى شبكة(ERRC )وتطبيقاتها العملية علىمشاريع المتدربة.

وشارك في تقديم الدورة مجموعة من المختصات والكفاءات في إدارة الأعمال والمشاريع التجارية في الإدارية المالية، مما كان لهذه الدورات الأثر الكبير على المتدربات،وتحسين مستوى أداء الأسروأفكارها.

كما تم تفعيل هذه الدورة من خلال تقديم الضيافة على مدى ثلاثة أيام من منتجات الأسر المشاركة ، مما كان له الأثر الإيجابي في تعرف الأسرعلى منتجات بعضها البعض، والاستفادة من الأفكار المتبادلة، وإمكانية التعاون فيما بينها ، إضافة إلى إذكاء المنافسة بين الأسر في تقديم أصناف ذات مذاق عال، وبتصاميم وأغلفة مميزة. وقدمت الجوائز التشجيعية للمشاركات في الدورة التدريبية وهي عبارة عن “كوبونات” شراء مقدمة من كبرى الماركات المعروفة. كما قدمت شهادات الشكر للمدربات على ما قدمنه من دورات ساهمت بإثراء المعرفة لدى المتدربات في الإدارة المالية بالمشاريع التجارية

جدير بالذكر أن جمعية أعمال تسعى من خلال التكثيف من الدورات التدريبية إلى إعداد وتأهيل وتنمية مهارات الأسر. وتمويل مشاريعها، وتسويق منتجاتها من خلال منحها مواقع مميزة لعرض المنتجات الأسرية، وذلك من خلال التعاون مع العديد من الجهات ذات الصلة. وذلك لتمكين الأسر من العمل، وتحسين مستواها المعيشي. وصولا إلى اكتفائها ذاتيا، وتحقيق التنمية المستدامة لها . وجاءت هذه البرامج التنموية للأسر منسجمة مع رؤية المملكة 2030، التي أكّدت على دعم الأسر المنتجة، وتعزيز فرصها التسويقية، وتسهيل حصولها على التمويل، واستثمار طاقاتها لبناء مستقبلها. والإسهام في التنمية الاجتماعية.