مبعوث الأمم المتحدة لليمن يتهم الحوثيين باستهداف البنى التحتية في البلاد - صحيفة صدى الالكترونية

نيويورك(صدى):

اتهم مبعوث الأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد ، اليوم الثلاثاء، الحوثيين بتصعيد القصف، واستهداف البنى التحتية في البلاد، مؤكدا أهمية التوصل لتسوية بشأن ميناء الحديدة .

وندد مبعوث الأمم المتحدة لليمن – في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك، طبقا لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية – بمواصلة العنف في العديد من المحافظات اليمنية، واستهداف المدنيين، وخرق المواثيق الدولية، مشددا على ضرورة تأمين حياة المدنيين.

وأكد ولد الشيخ أحمد أن جهوده نجحت في منع عملية عسكرية في مدينة الحديدة التي اعتبرها منفذا رئيسيا للمساعدات الغذائية والإنسانية ، معربا عن أسفه من عدم حضور وفد الحوثيين محادثات خصصت للتباحث بشأن الوضع في مرفأ المدينة، ومشيرا إلى أن 7 ملايين شخص في صفوف المدنيين يهددهم شبح المجاعة بسبب القتال .

وكان موكب إسماعيل ولد الشيخ أحمد قد تعرض لهجوم أثناء زيارته إلى العاصمة صنعاء، استمرت 3 أيام؛ لإجراء محادثات تهدف إلى منع عمل عسكري في ميناء الحديدة الاستراتيجي الذي يدخل منه 70 % من الإمدادات الغذائية فضلا عن المساعدات الإنسانية.

يُذكر أن تفشي مرض الكوليرا في الأسابيع الأخيرة باليمن ، تسبب في مقتل 200 شخص على الأقل.