رئيس كوريا الجنوبية يبحث مع أمين عام الأمم المتحدة العلاقات مع واشنطن - صحيفة صدى الالكترونية

سول(صدى):

قال مسؤول في قصر الرئاسة الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس مون جيه إن ، سيجتمع مع أمين عام الأمم المتحدة السابق بان كي مون هذا الأسبوع؛ لتبادل الآراء بشأن العلاقات بين سول وواشنطن، قبل لقاء القمة الأول المقرر للرئيس الكوري الجنوبي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

ونسبت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، في نسختها الإنجليزية، إلى المسؤول قوله إن: ” مون والأمين العام السابق، وهو مواطن كوري جنوبي، سيجتمعان يوم الجمعة المقبلة، وذلك بعد أن عرض بان المساعدة على الإدارة الكورية الجنوبية الجديدة في الشؤون الخارجية متى ما تطلب الأمر… مع اقتراب القمة الكورية الجنوبية الأمريكية فهذا هو وقت تقديم النصيحة ” .