بالفيديو.. تفاصيل جديدة في واقعة «الطعن» في بورتلاند - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو يظهر تفاصيل جديدة في واقعة “الطعن الشرسة”، التي قام بها شخص في قطار بورتلاند، تجاه شخصين دافعا عن فتاة مسلمة، وتسبب في نهاية الأمر في قتلهما وإصابة آخر بجروح.

وأظهر الفيديو توسل المتهم للشرطة لكي تُطلق النار عليه، بعد أن قام بعملية الطعن ووجه اتهامات عنصرية للفتاة المحجبة وطالبها بالعودة إلى السعودية، ظنًا منه بأنها من المملكة.

كما يظهر في الفيديو، المتهم وهو يصيح في الشرطة التي تطالبه بإلقاء سلاحه وتسليم نفسه، بإطلاق الرصاص عليه، ويسكب المتهم على رأسه مشروبًا كان في يده يعتقد أنها زجاجة بيرة في محاولة لإزالة الدماء من على وجهه وملابسه، ووجه سبابًا للشرطة.

يُذكر أن أحد الأشخاص قد تبعه والتقط الفيديو له بعد ارتكاب الجريمة الوحشية التي هزت المجتمع الأمريكي.