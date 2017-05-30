رئيس نادي الظفرة: عقد خربين استثماري ونتجه لمن يدفع أكثر - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

أكد فارس المزروعي رئيس نادي الظفرة الإماراتي، أن من حق اللاعب عمر خربين اختيار النادي الذي يريد، مشيرا إلى أنه إذا قدم لنا ناد عرضا مميزا وأراد هو تقليل حصته فهذا الأمر عائد له، في إشارة إلى رغبة خربين في الانتقال للهلال، وتابع: أما نحن فسنتجه لمن يقدم العرض الأفضل.

وأشار المزروعي إلى أن عقد خريبين مع الظفرة هو عقد استثماري للاستفادة المادية من اللاعب خلال الفترة المقبلة ، وخاصة بعد الظهور بشكل جيد مع الهلال.

وتابع : نادي الظفرة يعد عقد خربين عقدا استثماريا فقط، نعرف أنه لاعب مميز ولو أردنا الاستفادة منه وإستكمال مشواره مع الظفرة ، فلن نوافق على إعارته، هذا حقنا، هذا ما نص عليه عقدنا مع اللاعب، نحن نملك العقد ونسير مع اللاعب وفق نصوصه.