البيت الأبيض يعلن استقالة مدير الاتصالات من منصبه - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن (صدى):

أعلن البيت الأبيض استقالة مدير الاتصالات مايك دوبكي، بعد ثلاثة أشهر على تقلده المنصب.

وذكرت قناة ” الحرة ” الأمريكية مساء اليوم الثلاثاء، أن دوبكي (47 عاماً) قدم استقالته في 18 مايو الجاري، لكنه عرض البقاء في المنصب حتى عودة الرئيس دونالد ترامب من جولته الخارجية.

وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام أمريكية أنه لم يتم بعد تحديد اليوم الأخير لدوبكي في البيت الأبيض، مشيرة إلي أن استقالته قد تشكل فرصة للرئيس دونالد ترامب لتغيير فريق الاتصالات في البيت الأبيض والذي تعرض لانتقادات خلال الأشهر الأولى لولايته.