قطر على خطى إيران استفزاز متعمد لبعثة الهلال - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

تجاهلت قطر بعثة فريق الهلال ، عقب وصولها إلى مطار الدوحة قبل مغرب أمس الاثنين، وتناول الفريق إفطاره في الحافلة،الذي يحل ضيفًا على أرضها، ولكن يبدو أنها قررت أن تسير على خطى ايران.

وذكر مصدر في البعثة الهلالية أن كرم الضيافة،الذي تتعامل به المملكة مع ضيفوها جميعاً و خصوصاً الاشقاء و بالخص الخليجيين منهم،اختفى بشكل مفاجيء عن القطريين.

و أضاف المصدر أن ما رأيته من القطريين أنهم لا يريدون تواجدنا وأنهم يدعمون الفريق الإيراني لتشتيتنا عن المباراة.

ورافق البعثة الهلالية خالد المغيربي مساعد أمين عام النادي لشؤون كرة القدم وفهد المديد المنسق العام لإدارة كرة القدم .

بدورهم دشن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وسماً حمل عنوان الحدث وهو #قطرتستفزبعثة الهلال عبروا خلاله عن استنكاراهم لسوك القطريين الذي يجافي روح الاخوة ،و الكرم العربي الذي تربى عليه العرب،معددين اساءات قطر المتكررة عبر اعلامها المأجور لقادة المملكة ورموزها،وتحالفهم الوضيع مع كل من يضمر الشر للخليج و اهله.

وكان فريق الهلال يستعد لملاقاة نظيره استقلال الأحواز الإيراني على ملعب ستاد ثاني بن جاسم في نادي الغرافة، ضمن لقاءات إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا.

وغادر الهلال إلى فندق جراند حياة الذي يبتعد عن المطار نحو 20 دقيقة، وبعدها أدى مرانًا مغلقًا في الـ 11 مساءً على الملعب الرديف في نادي الغرافة.

ومن المقرر أن ينهي الفريق الأزرق تحضيراته لملاقاة الاستقلال بمران مغلق اليوم الثلاثاء على ملعب ثاني بن جاسم.