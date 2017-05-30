تعذر فصل التؤم السيامي المصري - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

ذكرت مصادر مطلعة أن الفريق الطبي السعودي المختص بفصل التوائم السيامية قرر تعذر فصل التوأم المصري ” مي ومنه ” .

وأرجع الفريق الطبي السبب في ذلك الى اشتراك الطفلتين منة ومي في أوعية أساسية .

وكان قد وصل التوأم السيامي المصري منة ومي، إلى مدينة الملك عبد العزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني قبل خمسة اشهر، لإجراء الفحوصات اللازمة لهما للنظر في إمكانية إجراء عملية جراحية لفصلهما.

وأظهرت الفحوصات الأولية التي أجراها الفريق الطبي والجراحي أن التوأم المصري تلتصقان بالرأس من ناحية الخلف مع التصاق ببعض الأغشية والأوردة المحيطة بالمخ، فيما سيتم إجراء الفحوصات الدقيقة لدراسة حالتهما خلال الأيام المقبلة.