مجلس صيانة الدستور يقر نتيجة الانتخابات الرئاسية في إيران - صحيفة صدى الالكترونية

طهران(صدى):

أقر ” مجلس صيانة الدستور ” – المنوط بالرقابة على الانتخابات في إيران – نتائج الانتخابات الرئاسية.

وقال عباس علي كتخدائي، المتحدث باسم المجلس – للتليفزيون الرسمي الإيراني اليوم الثلاثاء- ” إن بعضاً من المرشحين تقدموا بشكاوى، وتم رفعها إلى السلطة القضائية، فيما أعلنت سلامة نتيجة الانتخابات عامة ” .

ويراجع المجلس نتائج الانتخابات خلال عشرة أيام من إجرائها وفقا للقانون.

وتمهد الموافقة الطريق لبدء الفترة الجديدة للرئيس حسن روحاني الذي فاز بالانتخابات التي أجريت في 19 مايو الجاري بنسبة 57% – بما يعادل أكثر من 41 مليون صوت.

وسيحصل روحاني فيما بعد على تصديق القائد الأعلى علي خامنئي، ليبدأ مدته الرئاسية في أغسطس المقبل.