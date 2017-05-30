بالفيديو.. أبو عزرائيل القيادي بميليشيا الحشد يدعو للزحف إلى سوريا من الموصل - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لقيادي في مليشيات “ الحشد ” الشيعية التابعة لإيران المدعو “ أبو عزرائيل ” على الحدود العراقية السورية، وذلك بعد أن استولت تلك الميليشيات على مناطق غربي مدينة الموصل.

وأظهر الفيديو “ أبو عزرائيل ” ، يؤكد أنه هو ورفاقه يتمركزون حالياً أمام جبال سنجار شمال غرب العراق، حيث تفاخر بإحراقه لمنطقة العدنانية “ السُنية ” غربي الموصل، وذلك قبل أن يتوعد أحد رفاق “ أبو عزرائيل ” بأنهم سيكملون شهر رمضان في سوريا .

يشار أن المدعو “ أبو عزرائيل ” هو قيادي في “ كتائب الإمام علي ” المنضوية في ميليشيات “ الحشد ” الشيعية التي أنشأتها إيران في العراق، وتم تحويله إلى رمز طائفي، وروجت له وسائل الإعلام التابعة لما يعرف بـ ” الحشد الشعبي ” وأظهرته كـ ” بطل ” ، بل تم تكريمه من قبل “ المرجعية الدينية ” في مدينة كربلاء، ولا يخلو حديث أبو عزرائيل، في مئات مقاطع الفيديو التي يظهر فيها، من توعد أبناء المدن والقرى “ السنية ” بالتدمير والقتل.