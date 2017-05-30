«سميرة توفيق» تكشف عن علاقتها بـ القذافي وصدام - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

روت الفنانة اللبنانية سميرة توفيق ذكرياتها، مع الرئيسان الراحلان الليبي معمر القذافي، والعراقي صدام حسين ،و ذلك خلال لقائها في برنامج ” مجموعة إنسان ” ، على قناة إم بي سي.

وقالت، إنها أحيت حفلات كثيرة لمعمر القذافي في ليبيا، مؤكدة أن القذافي كان يحضر لها حفلات عامة، فيما عرض مقدم البرنامج، علي العلياني، صورة للقذافي أثناء الحلقة.

وأكدت أن علاقتها بصدام حسين،كانت مقتصرة على ” الاحتفالات ” التي تحييها، ولم تكن تربطها به علاقات شخصية، مشددة على أن صدام كان يحرص على حضور حفلاتها ويحب أغانيها.

وأشارت إلى أن العراق أعطاها الحق الحصري لغناء أي أغنية للفلكلور الشعبي العراقي بصوتها، وكان ذلك بأمر صدام نفسه.