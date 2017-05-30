رئيس الاتحاد الروماني: «دوم» رفض عرض الأهلي - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

أعلن رازفان بورلانو رئيس الاتحاد الروماني لكرة القدم، أن المدرب الالماني كريستوف دوم رفض العرض المقدم من نادي الاهلي السعودي، وطلب الاستمرار في تدريب المنتخب الروماني.

وأوضح بورلانو خلال حديثة مع صحيفة ” ديجي سبورت ” الرومانية، أن العرض الذي قدم للمدرب ” دوم ” من الناد السعودي، والذي جاء بشكل مفاجئ يجب أن يكون أمر طبيعي كون دوم قبل أن يحضر لاستلام مهمة تدريب المنتخب الروماني قد تحصل على عروض مالية كثيرة من الاندية وهي عروض لا تعد ولا تحصى وهو كحال أي مدرب في العالم تصل له العروض المالية من الاندية في كل وقت أو زمان.