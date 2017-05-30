الظهور الأول لنجوم برشلونة بقميص جديد - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

ظهر نجوم برشلونة بالقميص الجديد؛ الذي سيخوض به الفريق منافسات موسم 2017-2018، والذي يظهر عليه اسم الراعي الجديد راكوتين.

وجاء الظهور الأول بالتزامن مع الكشف رسمياً عن القميص، الذي سيكون متوفرا للبيع انطلاقا من 1 يونيو، على موقع Nike.com/FCB ، وفي كل المتاجر الرسمية للنادي.

وتم استخدام تكنولوجيا Aeroswift في صناعة القميص الجديد باللونين الأحمر الغامق والأزرق، ليظهر أنيقاً ومتجدداً، وعلى اليدين ستتواجد كلمة ” Força ” يساراً و ” Barça ” يميناً. أما السروال فهو باللون الأزرق مع أشرطة حمراء، بينما تتخذ الجوارب الجديدة اللون الأزرق.