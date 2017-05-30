بالفيديو.. اعلامي يتحسر على قلة متابعيه - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

نشر الاعلامي عيد اليحيى مقدم برنامج ” على خطى العرب ” المختص بجغرافية وتراث شبه الجزيرة العربية مقطع فيديو ،اشتكى خلاله من قلة متابعيه الذين لم يتجاوزوا الـ 42 الف متابع.

وأكد اليحى ان قلة متابعيه تحزنه كثيراً،قائلاً : والله يضيق صدري بالليل قسم بالله، منتقدا التركيز على من ينتجون مقاطع ” التنكيت ” .

وأضاف: ” لي 4 سنين وأنا أشتغل وآخرتها 42 ألف؟ وإذا سويت المقطع ما يشوفه إلا عدد بسيط، ليش يا شباب؟ أنا تراي أتعشم بكم يا الأجيال الجديدة.. وأنا ما أقول اني يائس منكم، لكن إن شاء الله اني أشوف اهتمام ” .