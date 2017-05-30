بالصور.. محافظة فيفاء بمنطقة جازان تعانق السحاب وترحب بالسواح (تقرير) - صحيفة صدى الالكترونية

إعداد وتصوير شائع عداوي(صدى):

محافظة فيفاء إحدى المحافظات السياحية الجميلة التابعة لمنطقة جازان، تبعد حوالي ١٢٠ كم شرق مدينة جيزان وهي سلسله جبليه ترتفع عن سطح البحر بـ 7000 قدم تقريبا، وتعتبر قمة (العبسيّة) هي أعلى قمة في الجبل .

ويتكون جبل فيفاء من سلسلة من القمم المتفاوتة الارتفاع، وتتميز فيفاء بمدرجاتها الزراعية الخضراء ومناخها الفريد الذي أملته الطبيعة الجبلية الخضراء والارتفاع الشاهق وتوجد في فيفاء أماكن سياحية كثيرة أهما: العبسية والسماع واللعثة.

يقدر عدد سكان فيفاء بما يقارب السبعين ألف نسمة يتوزعون على ثمانية عشرة قبيلة كل قبيلة لها شيخ وعريفة مستقل يجمعهم شيخ شمل فيفاء .

ونظرا لاهتمام حكومتنا الرشيدة بمحافظة فيفاء فقد افتتحت العديد من الادارات الحكومية بها أولها محافظة فيفاء وهيئة تطوير وتعمير فيفاء وبلدية محافظة فيفاء ومكتب للتعليم ومحكمة ومركزشرطة وإدارة للدفاع المدني وصندوق للتنمية الزراعية ولجنة تنمية وجمعية خيرية ومركز ومكتب للدعوة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

ولكي تواكب محافظة فيفاء التطور الذي تشهده مملكتنا الغاليه فقد أحدثت بلدية محافظة فيفاء عام 1400هـ لتقديم المشاريع والخدمات للمواطنين في نطاق إشرافها الذي يمتد على مساحات كبيرة يتركز السكان فيها على قمم الجبال و سفوح الأودية في كثير من القرى ومن أهم التجمعات السكانية بالمحافظة منطقة نيد الضالع و نيد الداره و النفيعه والجوه ومروح وغيرها.

ولدفع عجلة التنمية بالمحافظة قامت البلدية بالعديد من المشاريع كفتح وسفلتة الكثير من الطرق وإنارتها في كافة أنحاء المحافظة وتنفذ عدد من المشروعات التنموية الهامة التي ستنقل المحافظة نقلة تنموية فيما نفذت البلدية بعض المشاريع وأصبحت جاهزة.

ويتحدث الدكتور سالم بن علي بن منيف، رئيس بلدية محافظة فيفاء، عن أبرز تلك المشاريع:

أولا .. مشروع مبنى بلدية فيفاء الجديد تحت التنفيذ

والذي صمم بشكل يعكس التطور العمراني والحضاري المتنامي في المنطقة وفق رؤية نمط هندسي فريد ويتكون مبنى البلدية الجديد من خمسة طوابق ويقام على مساحة 200×200م وبتكلفة تقدر بحوالي تسعة عشر مليون وستمائة وواحد واربعون الف ريال وستمائة وثلاثة وتسعون ريال والمبنى عبارة عن دور ارضي + ثلاثة ادوار عليا + ملحق ويحوي على عدة اقسام رئيسية وفرعية منها مكتب رئيس البلدية وعدد كبير من الغرف لكافة أقسام البلدية وقاعة رئيسة لعقد المؤتمرات تتسع حوالي ثلاثمائة فرد مع قاعة للمحاضرات وعدة مرافق خدمية اخرى للكهرباء واخرى للميكانيكا ودورات مياه وصالات استقبال الزوار والمراجعين وبوفيات ومواقف سيارات ومسطحات خضراء وتصل مدة تنفيذ المشروع 720يوم

ثانيا:مشروع المركز الحضاري تحت التنفيذ

ويمثل هذا المركز معلم حضاري واجتماعي يحتضن فعاليات ومناسبات المحافظة وسيحدث نقلة كبرى للمحافظة لما سيمثله من بعد سياحي وثقافي ويستوحي تصميم مبنى مشروع المركز الحضري بفيفاء دائري الشكل افكاره من التراث العمراني لمحافظة فيفا ويتكون المبنى من مسرح يتسع لحوالي 250 فرد – قاعة عرض البلدية – قاعة عرض مقتنيات وتراث فيفاء – قاعة كبار الزوار- صالة طعام – الادارة – مسرح روماني مكشوف وسيتم استخدام حجر ودهانات خاصة في تصميم الواجهات تتماشى مع الطراز العمراني للمحافظة حتى لا يحدث تشوه بصري في الطابع العمراني الموجود في المنطقة المحيطة بالمبنى. وسوف يكون هذا المبنى نواه أساسية في الحيز العمراني المحيط لتكون كل المباني بعد ذلك على نفس الاسلوب المعماري وبالتالي يكون المبنى ادى دوره التراثي والعمراني الى جانب دوره الثقافي . هذا وقد روعي في التصميم الفخامة والارتفاع في المدخل الرئيسي للمبنى وكذلك وضع منظر جمالي امامه مثل النافورة ليضيء شيء من الجمال والفخامة في ان واحد . كما تم استخدام 78% من مساحة الارض في المسطحات الخضراء والمسرح الخارجي المكشوف والمسطحات المائية ومواقف السيارات . وتم استغلال المساحة المحيطة للمسرح في عمل برك من المياه ومسطحات خضراء مما يعطي المشروع قيمة اضافية وهي القيمة الترفيهية اضافة للجانب الثقافي . وتبلغ المساحة الكلية للمشروع اكثر من 10000 م2 ومساحة المبنى 2171م2 وتكلفة المشرع خمسة مليون وتسعمائة وتسعة وتسعون الف وخمسمائة وثلاثة عشر الف ريال ومدة التنفيذ تصل 350 يوما.

ثالثا: مشروع صالة فيفاء للاحتفالات تحت التنفيذ

تم تصميمها على شكل المسرح الروماني لتعطي فخامة للتصميم وتظفي بعد سياحي بالإضافة إلي التركيز على الجانب الثقافي والترفيهي وياتي مشروع انشاء صالة للاحتفالات بفيفاء تلبية للاحتياج الكبير للمحافظة لمكان مناسب لاقامة المناسبات والاحتفالات وايضا موقع مميز يكون عنصر جذب سياحي لزوار المحافظة والمنطقة في خصوصا في الاجازات وأيام العطلات ولإحتضان مختيف مناسبات المحافظة ويأتي هذا المشروع ضمن برنامج تطوير شامل تقوم به بلدية محافظة فيفاء للنهوض بالمستوى الثقافي والحضاري والترفيهي في المحافظة وتبلغ تكلفة المشروع اربعة مليون ومائة وخمسون الف ريال ومدة تنفيذ المشروع 720 يوم ويقام على مساحة اكثر من 10000م2 . وينقسم المشروع الى قسمين الأول مبنى اداري ويشمل ( غرفة التحكم – مجلس إستقبال للزوار – غرفة إجتماعات – صالة طعام – حمامات – مخازن – غرفة الكهرباء – غرف تغيير الملابس ) والقسم الثاني يتكون من مسرح روماني مكشوف – مواقف سيارات – مسطحات خضراء.

رابعا: مبنى المجلس البلدي (تم الانتهاء من المشروع) .

وأضاف بن منيف، يقام هذا المشروع على مساحة 500م2 ويتكوم من دورين الدور الأول يتكون من مجلس لإستقبال المواطنين – غرفة إجتماعات كبيرة – صالة طعام – حمامات – بوفية والدور الثاني يتكون من مكتب رئيس المجلس – مكتب السكرتارية – مكتب لأمين المجلس – مكاتب للأعضاء – غرفة إجتماعات – مكتب للطباعة – بوفية كما يوجد بالمبنى قسم خاص بالنساء بمدخل مستقل ومكاتب للعضوات وتبلغ تكلفة المشروع اثنين مليون وثلاثمائة الف ريال ومدة تنفيذ المشروع 350 يوم وقد تم الانتهاء من المشروع .

خامسا : مشروع منتزه قرضة السياحي

وحيث أن فيفاء من أهم المناطق السياحية بمنطقة جازان نظرا لما تحظى به من مقومات سياحية وجاذبة كالمدرجات الخضراء وأجواءها المعتدلة طوال العام، فقد أنشأت بلدية محافظة فيفاء العيديد من المطلات والمنتزهات للمواطنين والزوار من أهمها منتزه قرضة السياحي الذي أصبح يمثل وجهة سياحية للزوار من داخل وخارج المنطقة و الذي يعد الأول من نوعه في حجم المساحة والتصميم والمحتوى في مرحلة متقدمة لتطوير المجال السياحي بفيفاء , تم تنفيذها على مرحلتين بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ 4478157 ريال على مساحة 20000م٢ .

وتم تصميم المشروع بما يتوافق مع أحدث التصاميم المعمارية و الجمالية للمتنزهات و بما يحقق أقصى استفادة من الطبيعة الخلابة في المحافظة , وأضاف أن المتنزه يتكون من ثلاثة مستويات المستوى العلوي ويحوي مواقف للسيارات و المستوى الأوسط ويختص بالبوفيهات و دورات المياه و الجلسات و مسطحات خضراء و المستوى السفلي ويشتمل على ممرات المشاة والمسطحات الخضراء وبحيرات مائية , و تم تعزيز المكان بإنارة متميزة تزيد من روعه المكان , ولفت رئيس بلدية فيفاء إلى أن البلدية تسعى من خلال هذا المشروع إلى تطوير القطاع السياحي و الاستثماري بالمحافظة وتوفير مساحات ترفيهية لمواطني وزوار المحافظة .

سادسا : مشروع تثبيت الصخور

وحيث أن محافظة فيفاء أثناء هطول الأمطار تتعرض للانهيارات الصخريه من فترة إلى أخرى فقد قامت بلدية فيفاء بتنفيذ مشاريع تثبيت الصخور وإزالة الصخور الخطره بناء على ما توصلت إليه الدراسة المعده من هيئة المساحه الجيولوجيه في مواقع عديدة بالمحافظه مما أسهم في الحد من تساقط الصخور .

سابعا: الملاعب الرياضية

وقامت البلدية أيضا بإنشاء الملاعب الرياضية وتدشين مشروع نظافة فيفاء بمبلغ ٥٠ مليون ريال ولمدة خمس سنوات والعديد من المشاريع الأخرى الهامة تحت التنفيذ والتي ستحقق نقل نوعية للمحافظة ومنها :

مبنى المسلخ النموذجي و منتزة فيفاء العام و منتزه الحسينة وغيرها من المشاريع الأخرى من سفلته ورصف وإنارة وتسوير مقابر ودرء أخطار السيول والعديد من المشاريع.