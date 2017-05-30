بالفيديو.. الطفلة عنود توجه رسالة شكر لسمو ولي ولي العهد بعد توجيهه بعلاجها - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

وجهت الطفلة عنود يوسف الشمري رسالة شكر لسمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بعد توجيهه الكريم بعلاجهها على نفقته الخاصة.

وقالت عنود في مقطع فيديو تداوله ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” في رسالة لسمو ولي ولي العهد :بابا محمد بن سلمان شكراً يا عيوني.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع،قد وجه بعلاج الطفلة «العنود يوسف الشمري»- 4 سنوات- من سكان حفر الباطن تعاني من اعوجاج في العمود الفقري منذ الولادة. علي نفقته الخاصة.

وكان قد انتشر مقطع فيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي، ناشدت فيها الطفل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، بعلاجها في أحد المراكز المتخصصة بحالتها.