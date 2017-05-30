حريق يلتهم سيارة في صبيا والشرطة تحقق في الواقعة - صحيفة صدى الالكترونية

شائع عداوي(صدى):

التهمت النيران سيارة مواطن في محافظة صبيا، ظهر اليوم، أثناء توقفها أمام منزله بجوار عداد كهرباء منزل جيرانهم الذي طالته النيران المتصاعدة من السيارة.

باشر الدفاع المدني والكهرباء الموقع في وقت قياسي وتمت السيطرة على النيران التي أتت على مؤخرة السيارة بالكامل وأحرقت جميع مقاعد السيارة السيدان من نوع إكسنت موديل ٢٠١٢م.

استدعى الدفاع المدني الشرطة والبحث الجنائي، لوجود شُبهة جنائية في حادث الحريق حسب المعلومات الأولية وكون السيارة متوقفة في ذات المكان منذ الليلة الماضية لاندلاع الحريق فيها، وتم تحويل محضر الواقعة من الدفاع المدني للشرطة لاستكمال التحقيقات.

تجدر الإشارة لحضور وتواجد فرقة من كهرباء صبيا في الموقع وبفضل الله تمت السيطرة على العداد المحترق بشكل تام دون حدوث أضرار للمنزل والمنازل المجاورة على الرغم من وجود السيارة في زقاق من الأزقة الضيقة وداخل حارة مزدحمة خلف الجامع الكبير بمحافظة صبيا.