الخضير يشارك في البطولة العربية للأندية - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

أعلن الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اختيار طاقم تحكيم سعودي للمشاركة في إدارة مباريات بطولة الأندية العربية 2017.

وأوضح أن طاقم تحكيم سعودي مكون من تركي الخضير حكم ساحة، يعاونه كل من خلف زيد كحكم مساعد أول، وهشام الرفاعي كحكم مساعد ثان.

جدير بالذكر أن بطولة الأندية العربية من المقرر إقامتها بجمهورية مصر العربية في الفترة ما بين 21 يوليو حتى 8 أغسطس المقبل، بمشاركة 12 فريقاً من مختلف الدولة العربية على رأسهم النصر والهلال من المملكة.