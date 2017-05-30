الطب الشرعي يثبت استخدام الإرهابيين لأسلحة متطورة في هجوم المنيا بمصر - صحيفة صدى الالكترونية

الطب الشرعي يثبت استخدام الإرهابيين لأسلحة متطورة في هجوم المنيا بمصر
كشف الطب الشرعي، تفاصيل جديدة عن الحادث الإرهابي الذيوقع بمحافظة المنيا في صعيد مصر، منذ أيام.
وأكد الطب الشرعي بعد مناظرة الجثامين، تنوع الطلقات وأن بعض المقذوفات منتشره بالجسم ” خرطوش ” ، الأمر الذي يؤكد استخدام أسلحة حديثة وآلية وخرطوش متطور.
وكان مجموعة من الملثمين المسلحين بأسلحة متطورة ، قد هاجموا الجمعة الماضية ، اتوبيس رحلات يقل أقباطا ، متجه من محافظة بني سويف ، لزيارة دير الأنبا صموئيل بالمنيا ، وقد اسفر الهجوم عن مقتل 29 من الأقباط ، واصابة 27 آخرين.
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