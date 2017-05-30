الطب الشرعي يثبت استخدام الإرهابيين لأسلحة متطورة في هجوم المنيا بمصر - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

كشف الطب الشرعي، تفاصيل جديدة عن الحادث الإرهابي الذيوقع بمحافظة المنيا في صعيد مصر، منذ أيام.

وأكد الطب الشرعي بعد مناظرة الجثامين، تنوع الطلقات وأن بعض المقذوفات منتشره بالجسم ” خرطوش ” ، الأمر الذي يؤكد استخدام أسلحة حديثة وآلية وخرطوش متطور.

وكان مجموعة من الملثمين المسلحين بأسلحة متطورة ، قد هاجموا الجمعة الماضية ، اتوبيس رحلات يقل أقباطا ، متجه من محافظة بني سويف ، لزيارة دير الأنبا صموئيل بالمنيا ، وقد اسفر الهجوم عن مقتل 29 من الأقباط ، واصابة 27 آخرين.